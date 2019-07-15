дважды возле Водяного - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 10:38
Боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь. Телеграф >>
С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. forUm >>
За прошедшие сутки 14 июля вооруженные формирования российских оккупантов 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 5 раз нарушил "режим тишины". ГолосUA >>