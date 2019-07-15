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оновлено
15.07.2019
12:25

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Сутки в ООС: 19 обстрелов, потерь нет

Сутки в ООС: 19 обстрелов, потерь нет

дважды возле Водяного - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; 057.ua — сайт города Харькова >>  сьогодні, 10:38

Боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь. Телеграф >>

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