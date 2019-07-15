дважды возле Водяного - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 10:38

Боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь. Телеграф >> сьогодні, 07:44

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. forUm >> сьогодні, 08:02

За прошедшие сутки 14 июля вооруженные формирования российских оккупантов 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:22