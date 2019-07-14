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оновлено
14.07.2019
10:42

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Мітки сюжету

• группировка . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Оккупанты 15 раз открывали огонь на Донбассе: двое бойцов ООС ранены

Оккупанты 15 раз открывали огонь на Донбассе: двое бойцов ООС ранены

рядом с Новоалександровкой - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; Сайт города Донецка >>  сьогодні, 10:11

С начала текущих суток, 14 июля, враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил. Деловая столица (газета) >>

За прошедшие сутки 13 июля вооруженные формирования российских оккупантов 15 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: дважды вблизи Широкино - из стрелкового оружия. Mariupol.tv >>

13 июля был ранен один оккупант. Слово и Дело >>

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0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 15 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ Сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 15 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ

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За сутки российско-оккупационные войска 15 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ 0642.ua — сайт города Луганска
За сутки российско-оккупационные войска 15 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ Сайт города Донецка

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