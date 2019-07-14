рядом с Новоалександровкой - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; Сайт города Донецка >> сьогодні, 10:11

С начала текущих суток, 14 июля, враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 08:05

За прошедшие сутки 13 июля вооруженные формирования российских оккупантов 15 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:14

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: дважды вблизи Широкино - из стрелкового оружия. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:29