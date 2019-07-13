Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области. UAtoday >> сьогодні, 18:56

Боевики со стороны оккупированного Золотого-5 из крупнокалиберного пулемета обстреляли жилой дом по улице Стандартная в Золотом-4, в котором проживала 75-летняя женщина. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 12:16

Сегодня боевики 24 раза нарушили тишину, ранены два бойца. forUm >> сьогодні, 13:25