Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области. UAtoday >> сьогодні, 18:56
Боевики со стороны оккупированного Золотого-5 из крупнокалиберного пулемета обстреляли жилой дом по улице Стандартная в Золотом-4, в котором проживала 75-летняя женщина. Деловая столица (газета) >>
Сегодня боевики 24 раза нарушили тишину, ранены два бойца. forUm >>
В результате обстрела жительница дома не пострадала. "Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт", - добавили в полиции. UAtoday >>