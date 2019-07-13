Розширений пошук
оновлено
13.07.2019
21:18

Актуальні теми

Мітки сюжету

• внесение . • жительница . • полиция . • правонарушение . • правоохранители • Евросоюз

Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области. UAtoday >>  сьогодні, 18:56

Боевики со стороны оккупированного Золотого-5 из крупнокалиберного пулемета обстреляли жилой дом по улице Стандартная в Золотом-4, в котором проживала 75-летняя женщина. Деловая столица (газета) >>

Сегодня боевики 24 раза нарушили тишину, ранены два бойца. forUm >>

В результате обстрела жительница дома не пострадала. "Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт", - добавили в полиции. UAtoday >>


Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>