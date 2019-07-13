Розширений пошук
оновлено
13.07.2019
18:34

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Донбасс . • Чермалык . • осмотр места происшествия . • полиция . • признаки уголовного преступления • Евросоюз

Боевики обстреляли жилые дома в Донбассе: фото

Боевики обстреляли жилые дома в Донбассе: фото

В Луганской области боевики обстреляли Золотое-4, в результате поврежден жилой дом. Електронні вісті >>  сьогодні, 13:37

Хозяйка дома, которая во время обстрела находилась в соседней комнате, не пострадала.

Фото: facebook.com/csomvd

Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 258 УК (террористический акт).

11 июля около 21:00 боевики обстреляли Чермалык, получил ранения и вскоре погиб 49-летний мирный житель

По данным полиции, пострадавших нет В Луганской области боевики обстреляли Золотое-4, в результате поврежден жилой дом. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны временно оккупированного  Золотое-5 был поврежден дом 75-летней женщины по улице Стандартная.

Сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции прибыли по вызову, провели осмотр места происшествия и изъяли пулю, которая пробила стену дома насквозь.

Исключенная из списка кандидат подала в суд на Слугу народа и ЦИК
Украинка выиграла юниорский турнир на Уимблдоне
Зеленский: Попрошу Гройсмана уволить главу Укртрансбезопасности
Зеленский критикует Одесский порт: Доходы падают, зарплаты растут

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>