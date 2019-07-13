За минувшие сутки боевики на Донбассе 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение, еще один – боевую травму, сообщается в сводке штаба ООС на странице в Facebook. По данным штаба, враг открывал огонь по украинским военным, в частности, из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил: возле Лебединского, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Березового, Авдеевки, Песков, Марьинки и окрестности Новомихайловки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляли 9 раз: возле Зайцево, Травневого, Новолуганского, Новоалександровки, в районе населенного пункта Попасная, окрестности Золотого-4, вблизи Светлодарска. С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ООС возле Широкино и Авдеевки. По данным разведки, 12 июля один оккупант был уничтожен и трое ранены. Как ранее сообщал Фокус:. 11 июля боевики на Донбассе 24 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что за год война на Донбассе закончится.