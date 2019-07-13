вблизи АВДЕЕВКИ из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:32

За прошедшие сутки 12 июля вооруженные формирования российских оккупантов 24 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:19

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник обстрелял позиции ВСУ 15 раз: у н.п. Online.ua >> сьогодні, 08:19