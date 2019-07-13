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оновлено
13.07.2019
12:04

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • миномет . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в ООС: боевики применили ракетные комплексы, есть потери с обеих сторон

Сутки в ООС: боевики применили ракетные комплексы, есть потери с обеих сторон

вблизи АВДЕЕВКИ из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Mariupol.tv >>  сьогодні, 08:32

За прошедшие сутки 12 июля вооруженные формирования российских оккупантов 24 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник обстрелял позиции ВСУ 15 раз: у н.п. Online.ua >>

12 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>

ФОТО:

Online.ua: Сутки в ООС: боевики применили ракетные комплексы, есть потери с обеих сторон

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