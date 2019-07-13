вблизи АВДЕЕВКИ из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:32
За прошедшие сутки 12 июля вооруженные формирования российских оккупантов 24 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник обстрелял позиции ВСУ 15 раз: у н.п. Online.ua >>
12 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>