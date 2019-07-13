"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 09:31

2 украинских военных получили ранения Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 13 июля, передает "ДС". Деловая столица (газета) >> сьогодні, 08:05

12 июля один оккупант уничтожен и трое ранены. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 08:39

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Сайт города Доброполье >> сьогодні, 09:00