В североафриканской стране сложилась сложная гуманитарная ситуация В Мали наехал на мину автомобиль миссии Организации Объединенных Наций. В результате происшествия получили ранения десять миротворцев, в том числе четверо – тяжелые. Об этом заявил представитель ООН Фархан Нак, сообщает Синьхуа. "Миссия ООН в Мали сообщает, что один из ее защищенных от мин автомобилей наехал на взрывное устройство во время операции вблизи города Кидал на севере страны. Предварительные данные указывают, что 10 миротворцев, которые находились на борту, получили ранения, в том числе четверо – тяжелые", - сказал Нак. Нак обратил внимание, что внутреннее вооруженное противостояние в Мали создало беспрецедентно сложную гуманитарную ситуацию. Только в течение первой половины этого года в стране было убито около 600 человек. Около 3,8 миллиона человек голодают. 1,4 миллиона жителей страны нуждаются в срочной медицинской помощи, 1, 3 миллиона – испытывают нехватку питьевой воды. Как ранее сообщал Фокус: В марте в результате нападения боевиков на военную базу в Мали, погибло не менее 16 военных. Восемь "голубых касок" миссии ООН по стабилизации в Мали погибли в результате нападения в коммуне Агелк на севере страны. Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении национального персонала (военнослужащих ВСУ) для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.