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оновлено
12.07.2019
12:32

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Пророссийские боевики 24 раза обстреляли ВСУ: Один защитник Украины погиб и двое получили ранения

Пророссийские боевики 24 раза обстреляли ВСУ: Один защитник Украины погиб и двое получили ранения

два раза неподалеку Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; 057.ua — сайт города Харькова >>  сьогодні, 09:46

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. 62.ua — сайт города Донецка >>

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения. 0642.ua — сайт города Луганска >>

11 июля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены. Слово и Дело >>

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, что не противоречит Минским договоренностям. Mariupol.tv >>

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0642.ua — сайт города Луганска: Пророссийские боевики 24 раза обстреляли ВСУ: Один защитник Украины погиб и двое получили ранения 057.ua — сайт города Харькова: Обстрелы из артиллерийских систем и три убитых оккупанта: ситуация в зоне ООС

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Обстрелы из артиллерийских систем и три убитых оккупанта: ситуация в зоне ООС 057.ua — сайт города Харькова

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