два раза неподалеку Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 09:46

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 07:49

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 07:49

11 июля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены. Слово и Дело >> сьогодні, 08:36