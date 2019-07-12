два раза неподалеку Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 09:46
С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. 62.ua — сайт города Донецка >>
В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения. 0642.ua — сайт города Луганска >>
11 июля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены. Слово и Дело >>
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, что не противоречит Минским договоренностям. Mariupol.tv >>