три рази поряд ЗАЙЦЕВОГО з напрямку ЗАЙЦЕВОГО - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; День >> сьогодні, 21:21

в районі населеного пункту ПІСКИ з напрямку ВЕСЕЛОГО – з автоматичного гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО з напрямку ДОЛОМІТНОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;

три рази поряд ЗАЙЦЕВОГО з напрямку ЗАЙЦЕВОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці ЛУГАНСЬКОГО з напрямку НИЖНЬОГО ЛОЗОВОГО – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

10 липня збройні формування Російської Федерації 42 рази порушили режим припинення вогню. З них 28 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів МАР'ЇНКА, КАМ'ЯНКА, НОВОТРОЇЦЬКЕ, СТАРОГНАТІВКА, ПАВЛОПІЛЬ, ПІСКИ, БЕРЕЗОВЕ, ШИРОКИНЕ, ГРАНІТНЕ, КРАСНОГОРІВКА, БОГДАНІВКА, ВОДЯНЕ, МИКОЛАЇВКА, ТАРАМЧУК, ЛЕБЕДИНСЬКЕ, КРИМСЬКЕ, ПРИЧЕПИЛІВКА, НОВОТОШКІВСЬКЕ, ЛУГАНСЬКЕ, ПІВДЕННЕ, ЗОЛОТЕ-3, ПОПАСНА, НОВООЛЕКСАНДРІВКА, ЗОЛОТЕ-4,НОВОЗВАНІВКА, ХУТІР ВІЛЬНИЙ, НОВОЛУГАНСЬКЕ та ЗАЙЦЕВЕ.

10 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 12 крадіжок, 2 шахрайства, 2 факти незаконного заволодіння транспортними засобами та 9 фактів незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 3 особи. Виявлено 29 адміністративних правопорушень.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 22000 осіб та 2400 транспортних засобів. 22000 осіб та 2500 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 27-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем об'єднаних сил.

Від початку доби ворог одинадцять разів порушив режим припинення вогню.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться у вечірньому брифінгу прес-центру Об’єднаних сил, поширеному на сторінці штабу ООС у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

два рази поблизу ТАРАМЧУКА з напрямку ОЛЕНІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поряд ШИРОКИНОГО з напрямку САХАНКИ – зі стрілецької зброї;

двічі околиці НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ з напрямку ВАСИЛІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;