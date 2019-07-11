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оновлено
11.07.2019
13:00

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Мітки сюжету

• Донбасс . • Лебединский . • калибр . • противник . • режим прекращения огня • Евросоюз

Персони

Боевики 42 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе - ООС

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, семь солдат получили ранения и еще двое - травмированы. Електронні вісті >>  сьогодні, 10:19

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Тарамчука, близ Водяного, неподалеку Новолуганского, окраины Зайцевого, Луганского. Остров >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ВСУ вблизи Марьинки, Каменки, Новотроицкого, Старогнатовки, Павлополя, Песок, Березового, Широкино, Гранитного, Красногоровки, Богдановки, Водяного, Николаевки, Тарамчука и Лебединского. Електронні вісті >>


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