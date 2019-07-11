В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, семь солдат получили ранения и еще двое - травмированы. Електронні вісті >> сьогодні, 10:19
С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Тарамчука, близ Водяного, неподалеку Новолуганского, окраины Зайцевого, Луганского. Остров >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ВСУ вблизи Марьинки, Каменки, Новотроицкого, Старогнатовки, Павлополя, Песок, Березового, Широкино, Гранитного, Красногоровки, Богдановки, Водяного, Николаевки, Тарамчука и Лебединского. Електронні вісті >>