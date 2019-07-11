окраины Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 10:35

За сутки, 10 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 42 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 28 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:00

Два обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм оккупанты устроили вблизи Марьинки. Вести-UA >> сьогодні, 09:29

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции украинских военных были обстреляны: вблизи Крымского из минометов калибром 82 мм; рядом с Причепиловкой из минометов калибрами 120 и 82 мм; неподалеку Новотошковского из артиллерийской системы калибром 122 мм; в районе Луганского из миномета калибром 120 мм; на окраине Пивденного из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Золотого-3 из минометов калибрами 120 и 82 мм, автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе Золотого-4 из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; рядом с Попасной из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Новоалександровки из миномета калибром 120 мм; на окраине Новозвановки из минометов калибром 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новолуганским из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, зенитных установок и вооружения БМП; неподалеку Зайцево из миномета калибром 82 мм. dnews.dn.ua >> сьогодні, 10:29