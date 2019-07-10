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оновлено
10.07.2019
15:31

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Мітки сюжету

• группировка . • калибр . • оккупанты . • позиция . • режим прекращения огня • Евросоюз

Оккупанты 27 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Оккупанты 27 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В результате вражеских обстрелов пятеро военнослужащих получили ранения и четверо - боевое травмирование. Електронні вісті >>  сьогодні, 10:16

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 19 раз обстреляли позиции Объединенных сил: четыре раза вблизи Широкино, возле Ломакино, дважды неподалеку Водяного, два раза окраины Новомихайловки, дважды в районе населенного пункта Пески, вблизи Новотроицкого, пять раз неподалеку Красногоровки, неподалеку Пищевика и окрестности Чермалика. UAtoday >>

9 июля три оккупанта уничтожены и три ранены. Електронні вісті >>


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