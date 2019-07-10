В результате вражеских обстрелов пятеро военнослужащих получили ранения и четверо - боевое травмирование. Електронні вісті >> сьогодні, 10:16
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 19 раз обстреляли позиции Объединенных сил: четыре раза вблизи Широкино, возле Ломакино, дважды неподалеку Водяного, два раза окраины Новомихайловки, дважды в районе населенного пункта Пески, вблизи Новотроицкого, пять раз неподалеку Красногоровки, неподалеку Пищевика и окрестности Чермалика. UAtoday >>
9 июля три оккупанта уничтожены и три ранены. Електронні вісті >>