С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Kopirkin >> сьогодні, 10:30
Обстрелы были зафиксированы вблизи Марьинки, Крымского, Причепиловки и Новотошковского. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>
11 раз незаконные вооруженные формирования использовали запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Reporter UA >>
Обстрелы велись вблизи Широкиного, Ломакиного, Водяного, Новомихайловки,Песок, Новотроицкого, Пищевика, Чермалика, а также вблизи Майского, Новолуганского, Зайцевого, Новгородского. Kopirkin >>