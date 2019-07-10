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оновлено
10.07.2019
15:31

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• защитники . • калибр . • обстрелы . • режим прекращения огня . • травмирование • Евросоюз

Сутки в ООС: 27 обстрелов, пятеро защитников ранены

Сутки в ООС: 27 обстрелов, пятеро защитников ранены

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Kopirkin >>  сьогодні, 10:30

Обстрелы были зафиксированы вблизи Марьинки, Крымского, Причепиловки и Новотошковского. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

11 раз незаконные вооруженные формирования использовали запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Reporter UA >>

Обстрелы велись вблизи Широкиного, Ломакиного, Водяного, Новомихайловки,Песок, Новотроицкого, Пищевика, Чермалика, а также вблизи Майского, Новолуганского, Зайцевого, Новгородского. Kopirkin >>

ФОТО:

06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Сутки в ООС: 27 обстрелов, пятеро защитников ранены Reporter UA: На Донбассе пять военнослужащих получили ранения

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