С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Kopirkin >> сьогодні, 10:30

Обстрелы были зафиксированы вблизи Марьинки, Крымского, Причепиловки и Новотошковского. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:00

11 раз незаконные вооруженные формирования использовали запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Reporter UA >> сьогодні, 10:26