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оновлено
10.07.2019
15:31

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Мітки сюжету

• калибр . • минометы . • режим прекращения огня . • травма . • травмирование • Евросоюз

Сутки в ООС: 27 обстрелов, пятеро раненных, четверо получили боевые травмы

Сутки в ООС: 27 обстрелов, пятеро раненных, четверо получили боевые травмы

С начала текущих суток противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. ГолосUA >>  сьогодні, 10:25

9 июля на Донбассе трех оккупантов уничтожили, еще трое были ранены, проинформировали в штабе операции Объединенных сил. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм Также противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. forUm >>

После полуночи, 10 июля, в Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов. CityNews >>

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ГолосUA: Сутки в ООС: 27 обстрелов, пятеро раненных, четверо получили боевые травмы

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Сутки в ООС: 27 обстрелов, пятеро раненных, четверо получили боевые травмы ГолосUA

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