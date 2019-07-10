С начала текущих суток противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. ГолосUA >> сьогодні, 10:25

9 июля на Донбассе трех оккупантов уничтожили, еще трое были ранены, проинформировали в штабе операции Объединенных сил. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:03

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм Также противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. forUm >> сьогодні, 09:08