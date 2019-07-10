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оновлено
10.07.2019
15:31

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

На Донбассе 9 украинских бойцов пострадали из-за обстрелов боевиков - ООС

На Донбассе 9 украинских бойцов пострадали из-за обстрелов боевиков - ООС

С начала текущих суток враг 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Паноптикон >>  сьогодні, 10:20

В течение минувших суток 9 июля вооруженные формирования российских оккупантов 27 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

Зайцево из миномета калибра 82 мм; неподалеку с. Шумы из минометов калибра 120 и 82 мм; на окрестностях с. Новгородское из миномету калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Online.ua >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: рядом с Марьинкой - с миномета калибра 120 мм. Остров >>

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >>

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, не противоречащей Минским договоренностям. Паноптикон >>

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62.ua — сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие: ранены пять воинов ВСУ Online.ua: Сутки в ООС: боевики значительно усилили обстрелы Online.ua: Сутки в ООС: боевики значительно усилили обстрелы 057.ua — сайт города Харькова: Пятеро раненых украинских бойцов и три убитых оккупанта: ситуация в зоне ООС

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За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие: ранены пять воинов ВСУ 0642.ua — сайт города Луганска
За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие: ранены пять воинов ВСУ 62.ua — сайт города Донецка
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