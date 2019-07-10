С начала текущих суток враг 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Паноптикон >> сьогодні, 10:20

В течение минувших суток 9 июля вооруженные формирования российских оккупантов 27 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:20

Зайцево из миномета калибра 82 мм; неподалеку с. Шумы из минометов калибра 120 и 82 мм; на окрестностях с. Новгородское из миномету калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Online.ua >> сьогодні, 08:20

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: рядом с Марьинкой - с миномета калибра 120 мм. Остров >> сьогодні, 09:25

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 09:55