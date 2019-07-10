Вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 - боевую травму. CityNews >> вчора, 20:39
На Донбассе с начала суток 9 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня, 4 военных получили ранения, еще один - боевое травмирования. Reporter UA >>
Вооруженные формирования Российской Федерации 9 июля обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. CityNews >>