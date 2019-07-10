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оновлено
10.07.2019
02:04

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

В зоне ООС ранены 5 украинских военных

В зоне ООС ранены 5 украинских военных

Вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 - боевую травму. CityNews >>  вчора, 20:39

На Донбассе с начала суток 9 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня, 4 военных получили ранения, еще один - боевое травмирования. Reporter UA >>

Вооруженные формирования Российской Федерации 9 июля обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. CityNews >>


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