Вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 - боевую травму. CityNews >> вчора, 20:39

На Донбассе с начала суток 9 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня, 4 военных получили ранения, еще один - боевое травмирования. Reporter UA >> вчора, 20:37