вблизи БОГДАНОВКИ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Mariupol.tv >> сьогодні, 10:20
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. 62.ua — сайт города Донецка >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: рядом с Широкино - из стрелкового оружия. 0642.ua — сайт города Луганска >>
На Востоке Украины российско-оккупационные войска продолжают совершать обстрелы по позициям бойцов ООС. 057.ua — сайт города Харькова >>
8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>