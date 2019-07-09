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оновлено
09.07.2019
12:14

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • перемирие . • российско . • стрелковое оружие • Евросоюз

За сутки российско-оккупационные войска 17 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет

За сутки российско-оккупационные войска 17 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет

вблизи БОГДАНОВКИ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>  сьогодні, 10:20

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. 62.ua — сайт города Донецка >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: рядом с Широкино - из стрелкового оружия. 0642.ua — сайт города Луганска >>

На Востоке Украины российско-оккупационные войска продолжают совершать обстрелы по позициям бойцов ООС. 057.ua — сайт города Харькова >>

8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>

ФОТО:

0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 17 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет 057.ua — сайт города Харькова: Обстрелы из артиллерийских систем и два убитых оккупанта: ситуация в зоне ООС

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