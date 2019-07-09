вблизи БОГДАНОВКИ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Mariupol.tv >> сьогодні, 10:20

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 08:00

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: рядом с Широкино - из стрелкового оружия. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:00

На Востоке Украины российско-оккупационные войска продолжают совершать обстрелы по позициям бойцов ООС. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 09:46