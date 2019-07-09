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оновлено
09.07.2019
12:14

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Мітки сюжету

• Лебединский . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских бойцов - ООС

Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских бойцов - ООС

вблизи Чермалыка - с станковой противотанкового гранатомета; рядом с Богдановкой - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Остров >>  сьогодні, 09:27

В районе ответственности ОТГ "СЕВЕР" позиции ОС были обстреляны 5 раз: у Майорска, Южного и (трижды) у Новолуганского. Сайт города Доброполье >>

В рядах украинских воинов потерь нет, а вот среди оккупанты есть погибшие и раненые. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. Остров >>

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06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Оккупанты Донбасса поплатились за обстрелы

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