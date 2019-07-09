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оновлено
09.07.2019
12:14

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • міномет . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в ООС: два боевика уничтожены, трое ранены

Сутки в ООС: два боевика уничтожены, трое ранены

Вследствие вражеских обстрелов потерь со стороны украинских военных не зафиксировано. UAtoday >>  сьогодні, 09:08

За прошедшие сутки 8 июля вооруженные формирования российских оккупантов 17 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

За прошедшие сутки, 8 июля, вооруженные формирование Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 7 раз - из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также враг открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. UAtoday >>

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Online.ua: Сутки в ООС: два боевика уничтожены, трое ранены UAtoday: Боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военных: в ответ уничтожены два оккупанта

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Сутки в ООС: два боевика уничтожены, трое ранены Online.ua

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