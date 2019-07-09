Вследствие вражеских обстрелов потерь со стороны украинских военных не зафиксировано. UAtoday >> сьогодні, 09:08
За прошедшие сутки 8 июля вооруженные формирования российских оккупантов 17 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>
За прошедшие сутки, 8 июля, вооруженные формирование Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 7 раз - из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также враг открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. UAtoday >>