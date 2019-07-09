Вследствие вражеских обстрелов потерь со стороны украинских военных не зафиксировано. UAtoday >> сьогодні, 09:08

За прошедшие сутки 8 июля вооруженные формирования российских оккупантов 17 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:20