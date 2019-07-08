Сейчас "Оберег-Н" проходит госиспытания, по положительным результатам которых и включения в Гособоронзаказ, он сможет поставляться в ВСУ. ГолосUA >> сьогодні, 20:52

Особенностью "Оберега-С" является то, что он может устанавливаться на бронетехнику и автотранспорт, обеспечивая защиту всей колонны техники во время движения. Также он может устанавливаться на стационарные объекты, такие как блокпосты, госпитали, склады боеприпасов или центры управления и связи. RUpor.info >> сьогодні, 14:55

"Оберег" может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Остров >> сьогодні, 17:00