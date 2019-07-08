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оновлено
08.07.2019
22:24

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• бойцы . • новатор . • оберег . • разминирование . • фугасы • Евросоюз

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В Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберег-С"

В Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберег-С"

Сейчас "Оберег-Н" проходит госиспытания, по положительным результатам которых и включения в Гособоронзаказ, он сможет поставляться в ВСУ. ГолосUA >>  сьогодні, 20:52

Особенностью "Оберега-С" является то, что он может устанавливаться на бронетехнику и автотранспорт, обеспечивая защиту всей колонны техники во время движения. Также он может устанавливаться на стационарные объекты, такие как блокпосты, госпитали, склады боеприпасов или центры управления и связи. RUpor.info >>

"Оберег" может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Остров >>

"Новатор" также разработал более легкую версию этой системы - "Оберег-Н", который может переноситься одним бойцом. Эта версия предназначена для защиты саперов при разминировании, локального подавления связи, а также обеспечения защиты бойцов во время специальных операций. ГолосUA >>

ФОТО:

ГолосUA: В Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберег-С"

Думка користувачів ресурсу Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

— Якщо все це правда, то в мене питання, чому до сих пір цього не має на передку. Скільки людей би врятували! - News

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