Консервативная оппозиционная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса победила на досрочных всеобщих выборах в Греции. Как сообщает Еuronews, она набрала 39,8% голосов, получила абсолютное большинство мест в парламенте и может формировать правительство. Мицотакис поблагодарил своих избирателей за оказанное доверие, выразив готовность приступить к выполнению предвыборных обещаний, в числе которых - снижение налогов, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. "Я буду премьер-министр всех греков, я буду упорно работать, чтобы убедить даже тех, кто не поддержал нас сегодня. Мы слишком малы, чтобы позволить себе раскол, нам ещё многое нужно сделать всем вместе", - сказал лидер "Новой демократии", призвав соотечественников объединить усилия, чтобы сделать Грецию вновь привлекательной для покидающей её из-за экономических проблем молодёжи. "Завтра солнце будет светить еще ярче над нашей страной!" - заявил Мицотакис. Отметим, он – сын бывшего премьер-министра Греции Константиноса Мицотакиса, младший брат бывшего министра иностранных дел и мэра Афин Доры Бакоянни. Всего в новый греческий парламент прошли шесть партий. Правящая Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) проиграла, получив 31,6% голосов, На третьем месте - социалисты (8,3%), на четвёртом - коммунисты (5,3%), на пятом - ультраправая "Греческое решение" (3,8%), на шестом - "Мера 25" экс-министра финансов Яниса Варуфакиса (3,4 %). Другая ультраправая партия "Золотая заря" в парламент не прошла. С учетом этих данных 300 мест в однопалатном греческом парламенте распределились следующим образом: 158 мандатов достаётся "Новой демократии", 86 - СИРИЗЕ, 22 - социалистам, 16 - коммунистам, 10 - ультраправым и 9 - партии "Мера-25". Уходящий премьер-министр Алексис Ципрас позвонил своего сопернику и поздравил его с победой. Выступая с заявлением в пресс-центре выборов в афинском дворце Заппион он отметил, что СИРИЗА отдает страну в намного лучшем состоянии, чем получила ее, и пообещал уже в понедельник передать дела новому главе правительства. Сегодня же Мицотакис принес присягу на должности премьер-министра Греции. Как ранее сообщал Фокус: 22 марта в Афинах в здание российского посольства неизвестные швырнули взрывное устройство. В мае члены греческой анархистской группы "Рувиконас" облили краской стену ограждения резиденции посла США в Афинах.