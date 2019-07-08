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оновлено
08.07.2019
17:11

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Кириакос Мицотакис пообещал, что завтра солнце будет еще ярче светить над Грецией

Кириакос Мицотакис пообещал, что завтра солнце будет еще ярче светить над Грецией

Сегодня же Мицотакис принес присягу на должности премьер-министра Греции. Gottstat.com >>  сьогодні, 14:10

Консервативная оппозиционная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса победила на досрочных всеобщих выборах в Греции. Как сообщает Еuronews, она набрала 39,8% голосов, получила абсолютное большинство мест в парламенте и может формировать правительство. Мицотакис поблагодарил своих избирателей за оказанное доверие, выразив готовность приступить к выполнению предвыборных обещаний, в числе которых - снижение налогов, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. "Я буду премьер-министр всех греков, я буду упорно работать, чтобы убедить даже тех, кто не поддержал нас сегодня. Мы слишком малы, чтобы позволить себе раскол, нам ещё многое нужно сделать всем вместе", - сказал лидер "Новой демократии", призвав соотечественников объединить усилия, чтобы сделать Грецию вновь привлекательной для покидающей её из-за экономических проблем молодёжи. "Завтра солнце будет светить еще ярче над нашей страной!" - заявил Мицотакис. Отметим, он – сын бывшего премьер-министра Греции Константиноса Мицотакиса, младший брат бывшего министра иностранных дел и мэра Афин Доры Бакоянни. Всего в новый греческий парламент прошли шесть партий. Правящая Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) проиграла, получив 31,6% голосов, На третьем месте - социалисты (8,3%), на четвёртом - коммунисты (5,3%), на пятом - ультраправая "Греческое решение" (3,8%), на шестом - "Мера 25" экс-министра финансов Яниса Варуфакиса (3,4 %). Другая ультраправая партия "Золотая заря" в парламент не прошла. С учетом этих данных 300 мест в однопалатном греческом парламенте распределились следующим образом: 158 мандатов достаётся "Новой демократии", 86 - СИРИЗЕ, 22 - социалистам, 16 - коммунистам, 10 - ультраправым и 9 - партии "Мера-25". Уходящий премьер-министр Алексис Ципрас позвонил своего сопернику и поздравил его с победой. Выступая с заявлением в пресс-центре выборов в афинском дворце Заппион он отметил, что СИРИЗА отдает страну в намного лучшем состоянии, чем получила ее, и пообещал уже в понедельник передать дела новому главе правительства. Сегодня же Мицотакис принес присягу на должности премьер-министра Греции. Как ранее сообщал Фокус: 22 марта в Афинах в здание российского посольства неизвестные швырнули взрывное устройство. В мае члены греческой анархистской группы "Рувиконас" облили краской стену ограждения резиденции посла США в Афинах.

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Кириакос Мицотакис пообещал, что завтра солнце будет еще ярче светить над Грецией

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