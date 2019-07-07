С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Телеграф >> сьогодні, 09:26

У ВСУ много раненых За минувшие сутки, 6 июля, террористы на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Вести-UA >> сьогодні, 09:08