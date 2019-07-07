С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Телеграф >> сьогодні, 09:26
У ВСУ много раненых За минувшие сутки, 6 июля, террористы на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Вести-UA >>
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: два раза вблизи Широкино - из стрелкового оружия; возле Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм; дважды неподалеку Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; три раза окраину Павлополя - из гранатометов различных систем; дважды в районе населенного пункта Богдановка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза возле Гнутово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраину Пищевика - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Красногоровка - из крупнокалиберного пулемета", - отметили в штабе ООС. Телеграф >>