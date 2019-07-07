В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:неподалеку Новолуганского, возле Новоалександровки, окрестности Золотого-4" 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:52

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