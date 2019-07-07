Розширений пошук
оновлено
07.07.2019
11:11

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Лебединский . • артиллерия . • группировка . • минометы . • окрестность • Евросоюз

ООС: боевики били из артиллерии, есть раненые

ООС: боевики били из артиллерии, есть раненые

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:неподалеку Новолуганского, возле Новоалександровки, окрестности Золотого-4" 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>  сьогодні, 09:52

5 украинских военных получили ранения. Слово и Дело >>

За прошедшие сутки боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>


Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>