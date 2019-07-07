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оновлено
07.07.2019
14:55

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• Донбасс . • Лебединский . • калибр . • обстрелы . • режим прекращения огня • Евросоюз

За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 26 раз, ранены пятеро военных

За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 26 раз, ранены пятеро военных

5 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали шестеро украинских военнослужащих. ГолосUA >>  сьогодні, 11:07

На Донбассе 6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирование Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>

В субботу, 7 июля, с начала суток российские оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, потери среди украинских военнослужащих не зафиксированы. forUm >>

С начала текущих суток, 7 июля, боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Широкиного, Новолуганского, Новоалександровки и Золотого-4. ГолосUA >>


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