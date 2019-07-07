5 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали шестеро украинских военнослужащих. ГолосUA >> сьогодні, 11:07
На Донбассе 6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирование Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>
В субботу, 7 июля, с начала суток российские оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, потери среди украинских военнослужащих не зафиксированы. forUm >>
С начала текущих суток, 7 июля, боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Широкиного, Новолуганского, Новоалександровки и Золотого-4. ГолосUA >>