5 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали шестеро украинских военнослужащих. ГолосUA >> сьогодні, 11:07

На Донбассе 6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирование Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook, передает "ДС". Деловая столица (газета) >> сьогодні, 08:05

В субботу, 7 июля, с начала суток российские оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, потери среди украинских военнослужащих не зафиксированы. forUm >> сьогодні, 09:00