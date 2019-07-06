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оновлено
06.07.2019
11:51

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Оккупанты 12 раз били из запрещенного оружия: ранены 6 бойцов ВСУ

Оккупанты 12 раз били из запрещенного оружия: ранены 6 бойцов ВСУ

недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - с миномета калибра 82 мм. 0642.ua — сайт города Луганска >>  сьогодні, 10:44

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Телеграф >>

В течение минувших суток 5 июля вооруженные формирования российских оккупантов 28 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

Водяное из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия (2 обстрела); вблизи с. Богдановка из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (2 обстрела); возле с. Новотроицкое с противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; возле с. Водяное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия (2 обстрела); вблизи с. Николаевка из крупнокалиберного пулемета; у н.п. Online.ua >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз: - четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;- вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;- пять раз окраины Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;- у Золотого-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм;- неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;- в районе населенного пункта Светлодарск - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Mariupol.tv >>

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Online.ua: Сутки в ООС: уничтожены два оккупанта Online.ua: Сутки в ООС: уничтожены два оккупанта 6264.com.ua - сайт города Краматорска: Война продолжается: 28 обстрелов за сутки, уничтожены двое оккупантов Сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 28 раз нарушили перемирие: ранены двое воинов ВСУ 0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 28 раз нарушили перемирие: ранены двое воинов ВСУ

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За сутки российско-оккупационные войска 28 раз нарушили перемирие: ранены двое воинов ВСУ Сайт города Донецка
За сутки российско-оккупационные войска 28 раз нарушили перемирие: ранены двое воинов ВСУ 0642.ua — сайт города Луганска

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