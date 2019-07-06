недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - с миномета калибра 82 мм. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 10:44

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Телеграф >> сьогодні, 07:28

В течение минувших суток 5 июля вооруженные формирования российских оккупантов 28 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:24

Водяное из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия (2 обстрела); вблизи с. Богдановка из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (2 обстрела); возле с. Новотроицкое с противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; возле с. Водяное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия (2 обстрела); вблизи с. Николаевка из крупнокалиберного пулемета; у н.п. Online.ua >> сьогодні, 08:24

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз: - четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;- вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;- пять раз окраины Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;- у Золотого-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм;- неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;- в районе населенного пункта Светлодарск - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 08:29