Как ранее сообщал ХарківTimes, 4 июля в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки на стадионе Металлист и станции метро Спортивная. Харків Times >> сьогодні, 09:40
Взрывотехники осмотрели 25 тысяч квадратных метров помещений и более 13 тысяч квадратных метров прилегающей территории, никаких взрывоопасных веществ они не обнаружили. Kharkiv Today >>
Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 25 000 кв. метров помещений и 13 103 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 805 человек. Харків Times >>