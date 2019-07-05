на окраине Пивденного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; dnews.dn.ua >> сьогодні, 10:22

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Телеграф >> сьогодні, 08:54