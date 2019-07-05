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оновлено
05.07.2019
10:45

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сводка из зоны ООС за 4 июля: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 4 июля: Версии сторон конфликта

на окраине Пивденного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; dnews.dn.ua >>  сьогодні, 10:22

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Телеграф >>

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. dnews.dn.ua >>

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62.ua — сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 30 раз нарушили перемирие: погиб воин ВСУ Телеграф: Сутки в ООС: 30 нарушений "тишины", погиб украинский военный UAtoday: Оккупанты вчера били на всех направлениях: в ход шло запрещенное оружие, один военный погиб dnews.dn.ua: Сводка из зоны ООС за 4 июля: Версии сторон конфликта

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