Двое оккупантов уничтожены На Донбассе за прошедшие сутки 4 июля вооруженные формирования РФ 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. 11 раз боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. Обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия. Боевики обстреливали украинские позиции в районе Опытного, Лебединского, Березового, Песков, Авдеевки, Водяного, Широкиного, Новогородкого, Крымского, Новотошковского, Луганского, Попасной, Южного, Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого-4. Кроме того, трое украинских военных получили ранения и еще трое – боевые травмирования. По данным разведки, 4 июля двое оккупантов уничтожены и один ранен. От начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил – в районе Водяного, Богдановки, Новотроицкого, Николаевки, Крымского, Новотошковского. Как ранее сообщал Фокус: В полдень 26 июня украинские военнослужащие начали отход от позиций в районе КПВВ "Станица Луганская". Накануне командующий ООС Александр Сирский обсудил с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вопрос разведения сил в Станице Луганской. Председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Луганской области Юрий Золкин заявил, что силы ООС вернутся на свои позиции, если российско-оккупационные войска не отведут свои войска в районе КПВВ "Станица Луганская". ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской Президент Украины Владимир Зеленский назвал разведение сил от линии разграничения в Станице Луганской первым шагом к стабильному прекращению огня. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляает, что в районе Станицы Луганской после разведения сил нет вооружения по обе стороны линии соприкосновения.