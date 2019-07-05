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оновлено
05.07.2019
10:45

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Мітки сюжету

• калибр . • минометы . • обстрелы . • противник . • режим прекращения огня • Евросоюз

Сутки в ООС: 30 обстрелов, 1 погибший, 6 раненных

Сутки в ООС: 30 обстрелов, 1 погибший, 6 раненных

С начала текущих суток противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Эксперт-Центр >>  сьогодні, 10:01

Незаконные вооруженные формирования 3 июля осуществили 29 обстрелов позиций украинских военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил. Багнет >>

Один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения в ходе Операции Объединенных сил 3 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. Gottstat.com >>

За минувшие сутки 1 украинских военнослужащий погиб, 3 получили ранения, еще 3 - боевые травмы. ГолосUA >>

Четвертого июля 2 боевика погибло и 1 ранено. Эксперт-Центр >>

ФОТО:

Gottstat.com: На Донбассе погиб военный ВСУ, еще шестеро ранены ГолосUA: Сутки в ООС: 30 обстрелов, 1 погибший, 6 раненных

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