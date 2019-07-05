С начала текущих суток противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Эксперт-Центр >> сьогодні, 10:01

Незаконные вооруженные формирования 3 июля осуществили 29 обстрелов позиций украинских военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил. Багнет >> сьогодні, 08:00

Один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения в ходе Операции Объединенных сил 3 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. Gottstat.com >> сьогодні, 08:15

За минувшие сутки 1 украинских военнослужащий погиб, 3 получили ранения, еще 3 - боевые травмы. ГолосUA >> сьогодні, 09:28