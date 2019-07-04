Боевики на Донбассе наращивают плотность минных полей перед боевыми позициями. Слово и Дело >> сьогодні, 16:32

Российские оккупанты увеличивают плотность расположения мин перед позициями боевиков на Донбассе Об этом заявил спикер Минобороны Максим Праут, передает "ДС". Деловая столица (газета) >> сьогодні, 16:25