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оновлено
04.07.2019
17:25

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• Донбасс . • Минобороны . • Станично . • дооборудование . • плотность • Евросоюз

Боевики активно минируют поля перед позиции, - разведка

Боевики на Донбассе наращивают плотность минных полей перед боевыми позициями. Слово и Дело >>  сьогодні, 16:32

Российские оккупанты увеличивают плотность расположения мин перед позициями боевиков на Донбассе Об этом заявил спикер Минобороны Максим Праут, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>

Командование оккупационных войск наращивает плотность минных полей перед боевыми позициями и в местах расположения частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса во временных тыловых районах. «Интенсивно проводятся инженерные работы по дооборудованию огневых точек, на участках минирования устанавливаются мины ОЗМ-72 в комплекте с неконтактным взрывным устройством НВУ-П «Охота». Слово и Дело >>


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