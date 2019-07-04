Боевики на Донбассе наращивают плотность минных полей перед боевыми позициями. Слово и Дело >> сьогодні, 16:32
Российские оккупанты увеличивают плотность расположения мин перед позициями боевиков на Донбассе Об этом заявил спикер Минобороны Максим Праут, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>
Командование оккупационных войск наращивает плотность минных полей перед боевыми позициями и в местах расположения частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса во временных тыловых районах. «Интенсивно проводятся инженерные работы по дооборудованию огневых точек, на участках минирования устанавливаются мины ОЗМ-72 в комплекте с неконтактным взрывным устройством НВУ-П «Охота». Слово и Дело >>