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оновлено
04.07.2019
12:03

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

На Донбассе ранены пять украинских военных - штаб ООС

На Донбассе ранены пять украинских военных - штаб ООС

вблизи Крымского из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. dnews.dn.ua >>  сьогодні, 10:21

3 июля один боевик был уничтожен и семеро получили ранения. Деловая столица (газета) >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Телеграф >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Опытное - из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета; окраины Лебединского - из крупнокалиберного пулемета. 0642.ua — сайт города Луганска >>

За сутки, 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 62.ua — сайт города Донецка >>

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