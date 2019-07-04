вблизи Крымского из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. dnews.dn.ua >> сьогодні, 10:21

3 июля один боевик был уничтожен и семеро получили ранения. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:13

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Телеграф >> сьогодні, 07:29

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Опытное - из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета; окраины Лебединского - из крупнокалиберного пулемета. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:00

За сутки, 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 08:00