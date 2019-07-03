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оновлено
03.07.2019
11:01

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Мітки сюжету

• Лебединский . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • противотанковый гранатомет • Евросоюз

Боевики вчера били на всех направлениях: силы ООС ответили уничтожением одного оккупанта

Боевики вчера били на всех направлениях: силы ООС ответили уничтожением одного оккупанта

два раза неподалеку НОВОТРОИЦКОГО со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета; Mariupol.tv >>  сьогодні, 09:34

Из ручного противотанкового гранатомета обстреляли окраины Широкино под Мариуполем. Сайт города Доброполье >>

Боевики открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. UAtoday >>

2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Mariupol.tv >>

ФОТО:

UAtoday: Боевики вчера били на всех направлениях: силы ООС ответили уничтожением одного оккупанта

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