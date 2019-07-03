два раза неподалеку НОВОТРОИЦКОГО со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета; Mariupol.tv >> сьогодні, 09:34
Из ручного противотанкового гранатомета обстреляли окраины Широкино под Мариуполем. Сайт города Доброполье >>
Боевики открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. UAtoday >>
2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Mariupol.tv >>