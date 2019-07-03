два раза неподалеку НОВОТРОИЦКОГО со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета; Mariupol.tv >> сьогодні, 09:34

Из ручного противотанкового гранатомета обстреляли окраины Широкино под Мариуполем. Сайт города Доброполье >> сьогодні, 09:03

Боевики открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. UAtoday >> сьогодні, 09:08