Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. Телеграф >> сьогодні, 20:11
На Донбассе с начала суток 2 июля в зоне проведения операции Объединенных сил враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, один военный получил ранения. Твои Новости >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: два раза возле Марьинки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Деловая столица (газета) >>
По состоянию на 18.00 вторника, 2 июля, российско-оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Телеграф >>