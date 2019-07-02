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оновлено
02.07.2019
21:11

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Мітки сюжету

• Лебединский . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • режим прекращения огня • Евросоюз

Боевики снизили активность на Донбассе: Ранен украинский защитник

Боевики снизили активность на Донбассе: Ранен украинский защитник

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. Телеграф >>  сьогодні, 20:11

На Донбассе с начала суток 2 июля в зоне проведения операции Объединенных сил враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, один военный получил ранения. Твои Новости >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: два раза возле Марьинки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Деловая столица (газета) >>

По состоянию на 18.00 вторника, 2 июля, российско-оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Телеграф >>

ФОТО:

Телеграф: Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли силы ООС

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