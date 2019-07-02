Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. Телеграф >> сьогодні, 20:11

На Донбассе с начала суток 2 июля в зоне проведения операции Объединенных сил враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, один военный получил ранения. Твои Новости >> сьогодні, 18:43

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: два раза возле Марьинки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 19:15