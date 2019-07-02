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оновлено
02.07.2019
13:01

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Мітки сюжету

• гранатометы . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • противник . • режим прекращения огня • Евросоюз

Сутки в ООС: двое погибших и двое раненных

Сутки в ООС: двое погибших и двое раненных

С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Електронні вісті >>  сьогодні, 10:42

2 украинских военных погибли и 2 получили ранения в ходе Операции Объединенных сил 1 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. forUm >>

За минувшие сутки 2 украинских военнослужащих погибли и 2 получили ранения. ГолосUA >>

Боевики 25 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 1 июля, 2 военнослужащих погибли и 2 ранены. Електронні вісті >>

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Багнет: На Донбассе погибли украинские военные, 2 получили ранения ГолосUA: Сутки в ООС: двое погибших и двое раненных

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На Донбассе погибли украинские военные, 2 получили ранения Багнет

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