С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Електронні вісті >> сьогодні, 10:42
2 украинских военных погибли и 2 получили ранения в ходе Операции Объединенных сил 1 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>
Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. forUm >>
За минувшие сутки 2 украинских военнослужащих погибли и 2 получили ранения. ГолосUA >>
Боевики 25 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 1 июля, 2 военнослужащих погибли и 2 ранены. Електронні вісті >>