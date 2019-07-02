С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Електронні вісті >> сьогодні, 10:42

2 украинских военных погибли и 2 получили ранения в ходе Операции Объединенных сил 1 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:02

Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. forUm >> сьогодні, 09:09

За минувшие сутки 2 украинских военнослужащих погибли и 2 получили ранения. ГолосUA >> сьогодні, 09:43