У Новгородского боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; RUpor.info >> сьогодні, 08:02

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 06:59

За сутки, 1 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 08:00