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оновлено
02.07.2019
09:35

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Мітки сюжету

• гранатометы . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • российско . • стрелковое оружие • Евросоюз

Террористы убили двух военнослужащих ВСУ, но и сами потеряли троих

Террористы убили двух военнослужащих ВСУ, но и сами потеряли троих

У Новгородского боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; RUpor.info >>  сьогодні, 08:02

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Деловая столица (газета) >>

За сутки, 1 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 62.ua — сайт города Донецка >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 10 раз. RUpor.info >>

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0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 25 раз нарушили перемирие: погибли два воина ВСУ

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За сутки российско-оккупационные войска 25 раз нарушили перемирие: погибли два воина ВСУ 0642.ua — сайт города Луганска

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