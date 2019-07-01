С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. forUm >> сьогодні, 09:41

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 19 раз обстреляли позиции ОС: возле Марьинки, Лебединского, Широкиного, Авдеевки, Песок, Новотроицкого, Водяного, Верхннторецкого; в районе Опытного, Троицкого; окраины Павлополя, Красногоровки. Слово и Дело >> сьогодні, 08:38