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оновлено
01.07.2019
10:24

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• Лебединский . • группировка . • калибр . • минометы . • режим прекращения огня • Евросоюз

ООС: Боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет

ООС: Боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. forUm >>  сьогодні, 09:41

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 19 раз обстреляли позиции ОС: возле Марьинки, Лебединского, Широкиного, Авдеевки, Песок, Новотроицкого, Водяного, Верхннторецкого; в районе Опытного, Троицкого; окраины Павлополя, Красногоровки. Слово и Дело >>

За прошедшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>


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ООС: Боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет forUm

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