С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. forUm >> сьогодні, 09:41
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 19 раз обстреляли позиции ОС: возле Марьинки, Лебединского, Широкиного, Авдеевки, Песок, Новотроицкого, Водяного, Верхннторецкого; в районе Опытного, Троицкого; окраины Павлополя, Красногоровки. Слово и Дело >>
За прошедшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>