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оновлено
01.07.2019
10:24

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • стрелковое оружие • Евросоюз

"Перемирие" на Донбассе: Боевики обстреляли ВСУ и понесли потери

"Перемирие" на Донбассе: Боевики обстреляли ВСУ и понесли потери

в районе населенного пункта НОВОЛУГАНСКОЕ из минометов калибра 82 мм. Mariupol.tv >>  сьогодні, 08:47

В районе Троицкого украинских защитников обстреляли из станкового противотанкового гранатомета; возле Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; на окраине Красногоровки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета. Деловая столица (газета) >>

За сутки, 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 0642.ua — сайт города Луганска >>

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Mariupol.tv >>

ФОТО:

0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 23 раза нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет

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За сутки российско-оккупационные войска 23 раза нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет 62.ua — сайт города Донецка

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