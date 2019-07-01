"Перемирие" на Донбассе: Боевики обстреляли ВСУ и понесли потери

в районе населенного пункта НОВОЛУГАНСКОЕ из минометов калибра 82 мм. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:47

В районе Троицкого украинских защитников обстреляли из станкового противотанкового гранатомета; возле Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; на окраине Красногоровки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:08

За сутки, 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:00