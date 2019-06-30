в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм; 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 10:35

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Слово и Дело >> сьогодні, 09:22

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. Телеграф >> сьогодні, 09:54