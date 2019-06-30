Розширений пошук
оновлено
30.06.2019
13:09

Актуальні теми

Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

За сутки российско-оккупационные войска 31 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ

За сутки российско-оккупационные войска 31 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ

в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм; 62.ua — сайт города Донецка >>  сьогодні, 10:35

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Слово и Дело >>

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. Телеграф >>

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму". 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

ФОТО:

6264.com.ua - сайт города Краматорска: Двое украинских воинов ранены вследствие 31 обстрела наемников РФ 0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 31 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ 62.ua — сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 31 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ

Інші новини теми:

За сутки российско-оккупационные войска 31 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ 0642.ua — сайт города Луганска
За сутки российско-оккупационные войска 31 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ 62.ua — сайт города Донецка

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>