в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм; 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 10:35
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Слово и Дело >>
"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. Телеграф >>
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму". 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>