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оновлено
30.06.2019
13:09

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ под Мариуполем

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ под Мариуполем

вблизи Зайцево- из минометов калибра 82 мм; Mariupol.tv >>  сьогодні, 09:33

UA со ссылкой на оперативную сводку штаба ООС, украинские военные зафиксировали 15 обстрелов с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Online.ua >>

За минулу доби 29 червня збройні формування російських окупантів 31 раз обстріляли позиції ЗСУ За прошедшие сутки 29 июня вооруженные формирования российских оккупантов 31 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

-центра штаба ООС, 29 июня двое оккупантов уничтожено, и один ранен. Mariupol.tv >>

ФОТО:

Online.ua: Сутки в ООС: уничтожены два оккупанта

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