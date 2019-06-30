вблизи Зайцево- из минометов калибра 82 мм; Mariupol.tv >> сьогодні, 09:33

UA со ссылкой на оперативную сводку штаба ООС, украинские военные зафиксировали 15 обстрелов с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Online.ua >> сьогодні, 08:21

За минулу доби 29 червня збройні формування російських окупантів 31 раз обстріляли позиції ЗСУ За прошедшие сутки 29 июня вооруженные формирования российских оккупантов 31 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:21