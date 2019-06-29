Сегодня, 29 июня, боевики 1 раз обстреляли позиции ВСУ. ГолосUA >> сьогодні, 11:17

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник обстрелял позиции ВСУ 13 раз: у н.п. Online.ua >> сьогодні, 08:19

В течение прошедших суток 28 июня вооруженные формирования российских оккупантов 32 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:19

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 11:08

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм; 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 11:08