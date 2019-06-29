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оновлено
29.06.2019
15:25

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За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстрелял 32 раза

За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстрелял 32 раза

Сегодня, 29 июня, боевики 1 раз обстреляли позиции ВСУ. ГолосUA >>  сьогодні, 11:17

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник обстрелял позиции ВСУ 13 раз: у н.п. Online.ua >>

В течение прошедших суток 28 июня вооруженные формирования российских оккупантов 32 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. 0642.ua — сайт города Луганска >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм; 62.ua — сайт города Донецка >>

"За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. ГолосUA >>

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Online.ua: Сутки в ООС: боевики понесли большие потери NewsOboz: Под Донецком всю ночь гремели взрывы, боевики палили из всех орудий 6264.com.ua - сайт города Краматорска: Боевики 32 раза обстреляли украинские позиции в районе ООС: потерь нет Вести-UA: Под Донецком всю ночь гремят взрывы, открыт залп из всех орудий 0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 32 раза нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет
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62.ua — сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 32 раза нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет ГолосUA: За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстрелял 32 раза

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