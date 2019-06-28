окрестности СВЕТЛОДАРСКА из артиллерийских систем калибра 122 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Mariupol.tv >> сьогодні, 08:46
За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение, еще двое - боевое травмирование. 62.ua — сайт города Донецка >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики вели обстрел 18 раз: у н.п. Online.ua >>
За прошедшие сутки 27 июня вооруженные формирования российских оккупантов 34 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>
Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>