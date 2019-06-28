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оновлено
28.06.2019
13:04

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• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

За сутки российско-оккупационные войска 34 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ

За сутки российско-оккупационные войска 34 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ

окрестности СВЕТЛОДАРСКА из артиллерийских систем калибра 122 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Mariupol.tv >>  сьогодні, 08:46

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение, еще двое - боевое травмирование. 62.ua — сайт города Донецка >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики вели обстрел 18 раз: у н.п. Online.ua >>

За прошедшие сутки 27 июня вооруженные формирования российских оккупантов 34 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>

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0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 34 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ Online.ua: Сутки в ООС: боевики применили артиллерию Online.ua: Сутки в ООС: боевики применили артиллерию

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За сутки российско-оккупационные войска 34 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ 0642.ua — сайт города Луганска

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