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За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение, еще двое - боевое травмирование. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 08:00

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