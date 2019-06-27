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оновлено
27.06.2019
22:30

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Мітки сюжету

• Служба безопасности Украины . • подозрение . • российско . • фигуранты . • экспорт • Евросоюз

СБУ перекрыла канал экспорта оборудования к боевикам ОРДЛО

СБУ перекрыла канал экспорта оборудования к боевикам ОРДЛО

Промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации «ДНР». Остров >>  сьогодні, 18:50

СБУ прекратила схему поставок промышленного оборудования на оккупированные территории Донбасса Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует "ДС". Деловая столица (газета) >>

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, участники которой организовали механизм поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированных территориях Донетчины. Остров >>


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