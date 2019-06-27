Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена. Любимый Херсон >> сьогодні, 15:43
Во время празднования Дня Конституции Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области призывает граждан сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности во время пребывания в местах с массовым скоплением людей. Херсон Онлайн >>
В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличии данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, а также фактов или информации о намерениях осуществления сепаратистской и террористической деятельности просим сообщить об этом в Управление СБУ в Херсонской области по телефону круглосуточной «горячей линии» (097) 131-24-71 или на электронный почтовый ящик: usbu_hes@ssu.gov.ua. Любимый Херсон >>