Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена. Любимый Херсон >> сьогодні, 15:43

Во время празднования Дня Конституции Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области призывает граждан сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности во время пребывания в местах с массовым скоплением людей. Херсон Онлайн >> сьогодні, 14:39