вблизи Зайцево из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; dnews.dn.ua >> сьогодні, 10:27

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Опытное - из вооружения БМП; окраину Старогнатовки - из артиллерийских систем калибра 152 мм. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:39

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз. Багнет >> сьогодні, 09:11

От начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Mariupol.tv >> сьогодні, 09:46