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оновлено
27.06.2019
11:05

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Семеро бойцов ВСУ ранены вследствие обстрелов боевиков на Донбассе

Семеро бойцов ВСУ ранены вследствие обстрелов боевиков на Донбассе

вблизи Зайцево из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; dnews.dn.ua >>  сьогодні, 10:27

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Опытное - из вооружения БМП; окраину Старогнатовки - из артиллерийских систем калибра 152 мм. Деловая столица (газета) >>

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