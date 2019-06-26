На место выехали все оперативные службы города: спасатели, правоохранители, взрывотехники, медики, кинологи. Nikolaev24 >> сьогодні, 13:04

Утром в среду, 26 июня, на электронную почту ГУ ГСЧС Николаевской области поступила информация о заминировании ряда инфраструктурных объектов. Nikolaev-city >> сьогодні, 11:40