На место выехали все оперативные службы города: спасатели, правоохранители, взрывотехники, медики, кинологи. Nikolaev24 >> сьогодні, 13:04
Утром в среду, 26 июня, на электронную почту ГУ ГСЧС Николаевской области поступила информация о заминировании ряда инфраструктурных объектов. Nikolaev-city >>
Взрывные устройства заложены в ТРЦ Магеллан, здании Николаевской облгосадминистрации, супермаркете Новус на ул. Космонавтов, сауне Пальмира на ул. Малой Морской, гостинице Ингул, музее судостроения и флота, на Варваровском мосту, в Черноморском судостроительном заводе, на предприятиях Николаевптицепром и Фравит. Nikolaev24 >>