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оновлено
26.06.2019
21:11

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Мітки сюжету

• Магеллан . • космонавты . • пальмира . • правоохранители . • судостроение • Евросоюз

Волна «минирований» в Николаеве: под удар попали Николаевская ОГА, Варваровский мост и ЧСЗ

Волна «минирований» в Николаеве: под удар попали Николаевская ОГА, Варваровский мост и ЧСЗ

На место выехали все оперативные службы города: спасатели, правоохранители, взрывотехники, медики, кинологи. Nikolaev24 >>  сьогодні, 13:04

Утром в среду, 26 июня, на электронную почту ГУ ГСЧС Николаевской области поступила информация о заминировании ряда инфраструктурных объектов. Nikolaev-city >>

Взрывные устройства заложены в ТРЦ Магеллан, здании Николаевской облгосадминистрации, супермаркете Новус на ул. Космонавтов, сауне Пальмира на ул. Малой Морской, гостинице Ингул, музее судостроения и флота, на Варваровском мосту, в Черноморском судостроительном заводе, на предприятиях Николаевптицепром и Фравит. Nikolaev24 >>


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