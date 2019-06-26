В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 13 раз: район населенного пункта Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; трижды окраины Южного - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Крымского - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе населенного пункта Новолуганское - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраины Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Reporter UA >> сьогодні, 10:39
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз: неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем. 62.ua — сайт города Донецка >>
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружению, не противоречащего Минским договоренностям. 0642.ua — сайт города Луганска >>
За прошедшие сутки 25 июня вооруженные формирования российских оккупантов 32 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>
С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил. forUm >>
За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое боевое травмирование. dnews.dn.ua >>