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оновлено
26.06.2019
12:11

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Сутки в ООС: 32 обстрела, ранены 7 военных

Сутки в ООС: 32 обстрела, ранены 7 военных

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 13 раз: район населенного пункта Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; трижды окраины Южного - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Крымского - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе населенного пункта Новолуганское - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраины Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Reporter UA >>  сьогодні, 10:39

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