Российская рокуратура Крыма поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова. Херсон Онлайн >> сьогодні, 13:11

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого ФСБ в Крыму обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, "практически ничего не ест, опасаясь "скачка" уровня сахара в крови". Телеграф >> сьогодні, 11:48