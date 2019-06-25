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оновлено
25.06.2019
19:21

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Мітки сюжету

• Бекиров . • адвокат . • активист . • боеприпасы . • больница • Евросоюз

Крымскотатарский активист Бекиров «практически ничего не ест» в СИЗО Симферополя,- адвокат

Крымскотатарский активист Бекиров «практически ничего не ест» в СИЗО Симферополя,- адвокат

Российская рокуратура Крыма поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова. Херсон Онлайн >>  сьогодні, 13:11

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого ФСБ в Крыму обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, "практически ничего не ест, опасаясь "скачка" уровня сахара в крови". Телеграф >>

Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в симферопольском СИЗО аннексированного Крыма. Херсон Онлайн >>

ФОТО:

Херсон Онлайн: Крымскотатарский активист Бекиров «практически ничего не ест» в СИЗО Симферополя,– адвокат

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