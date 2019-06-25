Российская рокуратура Крыма поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова. Херсон Онлайн >> сьогодні, 13:11
Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого ФСБ в Крыму обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, "практически ничего не ест, опасаясь "скачка" уровня сахара в крови". Телеграф >>
Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в симферопольском СИЗО аннексированного Крыма. Херсон Онлайн >>