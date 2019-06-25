Крымское из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета (2 обстрела); в районе с. Кряковка из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку с. Луганское из автоматических гранатометов. Online.ua >> сьогодні, 09:41