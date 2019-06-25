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оновлено
25.06.2019
13:12

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • міномет . • обстріли . • стрелковое оружие • Евросоюз

Доба в ООС: бойовики встановили рекорд за кількістю обстрілів

Доба в ООС: бойовики встановили рекорд за кількістю обстрілів

Крымское из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета (2 обстрела); в районе с. Кряковка из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку с. Луганское из автоматических гранатометов. Online.ua >>  сьогодні, 09:41

UA со ссылкой на оперативную сводку штаба ООС, украинские военные зафиксировали 15 обстрелов с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Online.ua >>

ФОТО:

Online.ua: Доба в ООС: бойовики встановили рекорд за кількістю обстрілів

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Доба в ООС: бойовики встановили рекорд за кількістю обстрілів Online.ua

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